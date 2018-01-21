Минкульт просит киевские власти выкупить памятник архитектуры, в котором накануне был пожар (5 новостей) «Минкульт призывает Кличко вернуть здание в коммунальную собственность»

Минкультуры выразило глубокую обеспокоенность пожаром в здании на столичной улице Богдана Хмельницкого.

Министерств культуры обратилось к киевскому городскому голове с просьбой выкупить здание, соответствующее сообщение размещено на сайте Минкультуры.

"Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителя местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения. В частности применить определенные действующим законодательством меры воздействия до тех владельцев (пользователей), которые допускают ненадлежащее содержание памятников, несет угрозу их уничтожения", - говорится в сообщении.

Как известно, здание является памятником архитектуры местного значения.

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Вечером 20 января в центре Киева произошел пожар в отселены здания. Это мог быть поджог или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

Обновлено в 20:54 Министерство культуры выразило глубокую обеспокоенность пожаром в здании №12-14 на улице Богдана Хмельницкого в Киеве и просит киевского городского голову Виталия Кличко позаботиться о его сохранности

Обновлено в 23:08 Минкульт призывает Кличко вернуть здание в коммунальную собственность.