Минобороны планирует в 2018 году построить 93 военных общежития (4 новости) «Минобороны планирует в 2018 году построить 93 военных общежития»

Наибольшее количество венных новостроек за 2017-2018 год запланировано в Донецкой, Николаевской, Одесской и Львовской областях. Министерство обороны Украины благодаря введенным законом о госбюджете-2018 упрощенным процедурам строительства в воинских частях планирует построить в текущем году 93 военных общежития, сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Положенные подготовительные работы по общагам "2017" проведены и уже начинаются торги на строительство. 25 тыс. контрактников уже в этом году получат жилье", – рассказал Бирюков.

По его словам, всего запланировано строительство 184 военных общежития. Советник президента отметил, что данные объекты будут строиться на земельных участках, принадлежащих Минобороны, по упрощенной системе без предоставления градостроительных документов.

Согласно сообщению, наибольшее количество венных новостроек за 2017-2018 год запланировано в Донецкой (20), Николаевской (19), Одесской (18) и Львовской (15) областях.

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Бирюков добавил, что начало строительства семейных общежитий намечено на 2019 год, тогда как строительства индивидуального жилья пока в плахах нет из-за отсутствия необходимого бюджетного финансирования в ближайшей перспективе.

"У нас пока нет других вариантов: баланс между реальными деньгами и реальной очередью. По плану – сначала пять человек в комнате, потом (по мере дополнительного строительства) – расселение до трех человек. Отдельной программой (с 19-го) начало строительства семейных общежитий", – объяснил советник президента.