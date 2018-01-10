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Минобороны РФ обвинило Турцию в потакании боевикам, которые совершили атаку беспилотниками российской базы в Сирии (5 новостей) «В Минобороны России потребовали от Турции пресекать использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу Хмеймим»

Министерство обороны России сообщило, что авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из населенного пункта Муаззара, который контролирует умеренная сирийская оппозиция (поддерживается Турцией). Об этом в среду, 10 января, сообщает газета "Красная звезда", официальный печатный орган оборонного ведомства РФ.

"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации" Идлиб ", и контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной оппозиции", - сообщает газета.