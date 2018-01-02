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Минобразования анонсировало создание в течение года 35 тысяч мест в детсадах

Минобразования анонсировало создание в течение года 35 тысяч мест в детсадах (5 новостей)

«Сейчас в очереди в дошкольные учебные заведения остается 46,9 тысяч детей»

В 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных учебных заведениях. Такие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.

Как отмечается, увеличение количества мест будет происходить с помощью 8 различных подходов.

Первое –; это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 430 мест. Еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов.

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2018 год также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей.

Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительно 6 226 мест.

55 заведений, которые использовались не по назначению, будут восстановлены, в них смогут прийти 5 500 дошкольников.

Чуть более 2 тысяч мест будет создано за счет открытия дошкольных учебных заведений в приспособленных помещениях.

Кроме того, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тысяч детей.

Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы.

«В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольных учреждениях, и мы должны решить эту проблему», –; заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  02.01.18, 11:03 На 2018 год запланировали открытие 15 частных дошкольных учреждений образования, в которых смогут обучаться 718 детей.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.01.18, 11:19 Уменьшение очереди в дошкольные учреждения будет происходить как за счет открытия новых учреждений, так и за счет расширения существующих.  
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.01.18, 12:14 У 2018 році планується створити майже 35 тисяч місць у дитсадках України. Відповідні показники закладено в затвердженому Кабміном плані подолання черги до дошкільних навчальних закладів.
Униан Униан  ·  02.01.18, 12:41 Сейчас в очереди в дошкольные учебные заведения остается 46,9 тысяч детей.
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