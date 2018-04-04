Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах (5 новостей) «Небольшие детсады можно будет размещать на первом и втором этаже жилого дома»

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено разрешить размещение в жилых домах встроенно-пристроенных и встроенных дошкольных учебных заведений в случае невозможности их проектирования в отдельных зданиях. Об этом сообщил заместитель главы Минразвития Лев Парцхаладзе во время совместного брифинга с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию и обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - сказал он.

Допускается размещение дошкольных учебных заведений в виде:

- встроенных помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;

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- встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (2-4 группы) в 1-2 этажи жилых домов;

- встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп) в 1-2 этажи жилых домов;

- пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

При этом отмечается, что при размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие строительные нормы по жилым домам.

Земельный участок такого детсада должен быть отделен забором и зеленым насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Такие изменения содержатся в проектах ДБН В.2.2-4-201Х "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования" и ДБН Б.2.2-Х: 201Х "Планировка и застройка территорий", которые будут утверждены в ближайшее время.

Обновлено в 20:42 "Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования…

Обновлено в 20:58 "Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию и обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - сказал он.