  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах
Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:58
· Строительство · Жилой дом
Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах

Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах (5 новостей)

«Небольшие детсады можно будет размещать на первом и втором этаже жилого дома»

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено разрешить размещение в жилых домах встроенно-пристроенных и встроенных дошкольных учебных заведений в случае невозможности их проектирования в отдельных зданиях. Об этом сообщил заместитель главы Минразвития Лев Парцхаладзе во время совместного брифинга с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, передает пресс-служба Кабинета министров. 

"Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию и обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - сказал он.

Допускается размещение дошкольных учебных заведений в виде:

- встроенных помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;

В МИД заявили, что разрешение Германии на строительство Северного потока…
В МИД заявили, что разрешение Германии на строительство Северного потока…

- встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (2-4 группы) в 1-2 этажи жилых домов;

- встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп) в 1-2 этажи жилых домов;

- пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

При этом отмечается, что при размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие строительные нормы по жилым домам.

Земельный участок такого детсада должен быть отделен забором и зеленым насаждениями от придомовой территории жилого дома. 

Такие изменения содержатся в проектах ДБН В.2.2-4-201Х "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования" и ДБН Б.2.2-Х: 201Х "Планировка и застройка территорий", которые будут утверждены в ближайшее время.

Обновлено в 20:42 "Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования…

Обновлено в 20:58 "Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию и обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах»
Фото Минрегион намерен разрешить встроенные в жилые дома детские сады
Фото Минразвития намерено разрешить размещение в жилых домах встроенных детсадов
Фото Минразвития хочет разрешить размещение в жилых домах встроенных детсадов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 16:42 Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины разработало обновленные государственные строительные нормы (ДБН), позволяющие размещение дошкольных учебных заведений на первых двух этажах…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 18:23 Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой, заявили в ведомстве.
Факты Факты  ·  04.04.18, 18:30 Небольшие детсады можно будет размещать на первом и втором этаже жилого дома
Газета День Газета День  ·  04.04.18, 20:58 Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено разрешить размещение в жилых домах встроенно-пристроенных и встроенных дошкольных учебных заведений…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах

Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах
Нардепом от БПП зарегистрировали Романа Зварича

Нардепом от БПП зарегистрировали Романа Зварича
Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных

Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных
НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев

НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев
Аваков рассказал еще об одном плане расстрела в Верховной Раде

Аваков рассказал еще об одном плане расстрела в Верховной Раде
Минрегион планирует ограничить плотность населения при застройке

Минрегион планирует ограничить плотность населения при застройке
Высланные из Польши российские дипломаты покинули страну

Высланные из Польши российские дипломаты покинули страну
Закон о деоккупации Донбасса обжаловали в Конституционном Суде, - Винник

Закон о деоккупации Донбасса обжаловали в Конституционном Суде, - Винник
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты объяснили, как справиться с целлюлитом на разных стадиях

Эксперты объяснили, как справиться с целлюлитом на разных стадиях
Учения теробороны в Башкировке - призваны 120 резервистов

Учения теробороны в Башкировке - призваны 120 резервистов
Как распознать манипулятора эмоциями. Блог Тревиса Бредберри

Как распознать манипулятора эмоциями. Блог Тревиса Бредберри
Легендарная Эдита Пьеха попала в больницу: что произошло

Легендарная Эдита Пьеха попала в больницу: что произошло
В небе над Одессой впервые в истории Украины расписались молодожены

В небе над Одессой впервые в истории Украины расписались молодожены
С политиками неприятно: Аваков задумался о круге общения после отставки

С политиками неприятно: Аваков задумался о круге общения после отставки
Королева Елизавета променяла корону и скипетр на лопату в саду: появились фото

Королева Елизавета променяла корону и скипетр на лопату в саду:…
Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом

Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.