Минрегионразвития хочет запретить организацию парковок для автомобилей внутри жилых кварталов

Сегодня в 15:56

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Обновлено в 16:55 "Согласно обновленным нормам, организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающей квартал", - отметил он.

Обновлено в 17:06 Рекомендуется размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов.