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Экономика и финансы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 17:06
· ЖКХ · Строительство · Политика · Парковка
Минрегионразвития хочет запретить организацию парковок для автомобилей внутри жилых кварталов

Минрегионразвития хочет запретить организацию парковок для автомобилей внутри жилых кварталов (9 новостей)

«Разработан проект новых государственных строительных норм»

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Обновлено в 16:55 "Согласно обновленным нормам, организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающей квартал", - отметил он.

Обновлено в 17:06 Рекомендуется размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минрегионразвития хочет запретить организацию парковок для автомобилей внутри жилых кварталов»
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 12:40 Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает запретить организацию парковок для автомобилей…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 13:46 По мнению чиновников, дворы перенасыщены хаотичными парковками, которые несут угрозу для безопасности жизни людей.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 15:46 Разработан проект новых государственных строительных норм
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  03.04.18, 16:27 Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы, запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 16:34 Министерство регионального развития обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.04.18, 16:55 Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 17:06 Рекомендуется размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов.
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