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Гордон Гордон · · Обновлено в 22:55
· Политика · Ребенок
Минсоцполитики предложило ввести алименты пожилым родителям

Минсоцполитики предложило ввести алименты пожилым родителям (15 новостей)

«Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей»

По мнению министра социальной политики Украины Андрея Ревы, необходимо законодательно установить ответственность за уклонение от ухода за пожилыми родителями.Алименты в Украине необходимо взыскивать не только в пользу несовершеннолетних детей, но и в пользу нетрудоспособных родителей. Об этом в эфире "Радіо Свобода" сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Я считаю, что в случае пожилых родителей... нужно законодательно ввести серьезную ответственность. Дети должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", заявил министр.

Он напомнил, что Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди них депутаты, чиновники и представители силовых структур.

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В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов.

Обновлено в 22:52 Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей

Обновлено в 22:55 Министр социальной политики Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей

ФОТО К НОВОСТИ: «Минсоцполитики предложило ввести алименты пожилым родителям»
Фото Рева предложил ввести алименты за содержание детьми нетрудоспособных родителей
Фото Власть хочет заставить украинцев платить алименты на содержание родителей
Фото Рева предлагает ввести алименты на содержание пожилых родителей
Фото В Украине могут ввести алименты на содержание пожилых родителей
Фото Рева: дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей
Фото Рева: Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей
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Канал 112 Канал 112  ·  02.04.18, 22:34 Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. Такое мнение выразил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире программы "Свобода в деталях".  "Я считаю, что в случае детей…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.04.18, 22:52 Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 22:55 Министр социальной политики Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей
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