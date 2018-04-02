Минсоцполитики предложило ввести алименты пожилым родителям

По мнению министра социальной политики Украины Андрея Ревы, необходимо законодательно установить ответственность за уклонение от ухода за пожилыми родителями.Алименты в Украине необходимо взыскивать не только в пользу несовершеннолетних детей, но и в пользу нетрудоспособных родителей. Об этом в эфире "Радіо Свобода" сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Я считаю, что в случае пожилых родителей... нужно законодательно ввести серьезную ответственность. Дети должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", заявил министр.

Он напомнил, что Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди них депутаты, чиновники и представители силовых структур.

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В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов.

Обновлено в 22:52 Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей

Обновлено в 22:55 Министр социальной политики Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей