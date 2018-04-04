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Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат

Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат (6 новостей)

«В Украине задолженность по зарплатам по решениям суда составляет 350 млн грн»

В Украине только по решению судов задолженность по зарплате составляет около 350 млн гривен.

Министерство юстиции Украины разрабатывает санкции в отношении предприятий, которые имеют задолженность по выплате заработной платы. Об этом в Twitter сообщил глава Минюста Павел Петренко. ”Сейчас нарабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн гривен. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд гривен. Выплата долгов по заработной плате – один из приоритетов Минюста”, – отметил Петренко. Он также отметил, что невыплата заработной платы является уголовно наказуемым преступлением. ”Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций”, – добавил министр.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат»
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Фото Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 09:42 "Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – сообщил министр.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 10:06 В Украине задолженность по зарплатам по решениям суда составляет 350 млн грн.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 10:33 В Министерстве юстиции Украины разрабатывается механизм применения санкций по отношению к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат, таких предприятий в стране около 16 тыс.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 10:46 Министерство юстиции Украины разрабатывает механизм применения санкций к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 10:46 В Министерстве юстиции Украины разрабатывается механизм применения санкций по отношению к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат, таких предприятий в стране около 16 тыс., сообщил глава…
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