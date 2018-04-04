Минюст разрабатывает санкции для предприятий-должников по выплате зарплат

В Украине только по решению судов задолженность по зарплате составляет около 350 млн гривен.

Министерство юстиции Украины разрабатывает санкции в отношении предприятий, которые имеют задолженность по выплате заработной платы. Об этом в Twitter сообщил глава Минюста Павел Петренко. ”Сейчас нарабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн гривен. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд гривен. Выплата долгов по заработной плате – один из приоритетов Минюста”, – отметил Петренко. Он также отметил, что невыплата заработной платы является уголовно наказуемым преступлением. ”Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций”, – добавил министр.