Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову (8 новостей) «Ректор медуниверситета им. А. Богомольца подписала документ об ознакомлении с приказом»

Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующий приказ за подписью госсекретаря Артема Янчука. Он был подписан еще в пятницу, 30 марта.

Екатерина Амосова в понедельник утром, 2 апреля, в ходе брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом. Как уточнила Амосова, приказ об ее увольнении был получен университетом в пятницу, 30 марта вечером.

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Обновлено в 14:28 Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующий приказ за подписью госсекретаря Артема Янчука. Приказ был подписан еще в пятницу, 30 марта. Екатерина Амосова в понедельник утром, 2 апреля,…

Обновлено в 14:31 Министерство здравоохранения уволило ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову.