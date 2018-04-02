  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:31
· Увольнение
Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову (8 новостей)

«Ректор медуниверситета им. А. Богомольца подписала документ об ознакомлении с приказом»

Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующий приказ за подписью госсекретаря Артема Янчука. Он был подписан еще в пятницу, 30 марта.

Екатерина Амосова в понедельник утром, 2 апреля, в ходе брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом. Как уточнила Амосова, приказ об ее увольнении был получен университетом в пятницу, 30 марта вечером.

Данилюк внес представление на увольнение Насирова
Данилюк внес представление на увольнение Насирова

Обновлено в 14:28 Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующий приказ за подписью госсекретаря Артема Янчука. Приказ был подписан еще в пятницу, 30 марта. Екатерина Амосова в понедельник утром, 2 апреля,…

Обновлено в 14:31 Министерство здравоохранения уволило ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову»
Фото Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову
Фото Минздрав Украины уволил ректора НМУ имени Богомольца Амосову
Фото Минздрав распорядился уволить Амосову с должности ректора медуниверситета имени Богомольца
Фото Ректора скандального Медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову уволили
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 13:25 Министерство здравоохранения Украины уволило ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову.
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 13:38 Минздрав Украины уволил ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову, приказ был подписан 30 марта.
Факты Факты  ·  02.04.18, 13:49 Ректор медуниверситета им. А. Богомольца подписала документ об ознакомлении с приказом
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  02.04.18, 14:25 Приказ Министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца поступил в высшее учебное заведение 30 марта.Министерство…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 14:28 Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующий…
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 14:31 Министерство здравоохранения уволило ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину

В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину
В аэропорту Будапешта не разминулись автобусы, пострадали восемь человек

В аэропорту Будапешта не разминулись автобусы, пострадали восемь человек
Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Минздрав уволил ректора НМУ им. Богомольца Амосову
В Киеве выступит британская группа Jamiroquai

В Киеве выступит британская группа Jamiroquai
В сети разгорается скандал из-за военного, унизившего &quot;неправильно&quot; одетых подростков

В сети разгорается скандал из-за военного, унизившего "неправильно" одетых подростков
Умер десятикратный обладатель &quot;Эмми&quot; Стивен Бочко

Умер десятикратный обладатель "Эмми" Стивен Бочко
Украинец нарисовал обложку для альбома Элтона Джона

Украинец нарисовал обложку для альбома Элтона Джона
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Гребенщиков собрался выступить в Крыму

Борис Гребенщиков собрался выступить в Крыму
В Италии появился музей Казановы (фото)

В Италии появился музей Казановы (фото)
У Києві поліція вилучила у чоловіка арсенал боєприпасів та наркотики

У Києві поліція вилучила у чоловіка арсенал боєприпасів та наркотики
Скаргу щодо Холодницького заслухають не раніше, ніж через місяць – чому так

Скаргу щодо Холодницького заслухають не раніше, ніж через місяць –…
До Вінниці привезли особисті речі Соломії Крушельницької

До Вінниці привезли особисті речі Соломії Крушельницької
Сестра Савченко пожалілася Трампу на «репресії» Порошенка

Сестра Савченко пожалілася Трампу на «репресії» Порошенка
Больницы оказались на грани коллапса: медреформа стартовала, а документов нет – Богомолец

Больницы оказались на грани коллапса: медреформа стартовала, а документов нет…
Посол Великої Британії розповіла, за якої умови введуть додаткові санкції щодо РФ

Посол Великої Британії розповіла, за якої умови введуть додаткові санкції…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.