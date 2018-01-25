Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер

Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за 12 месяцев. Об этом специальный представитель США по Украине рассказал в интервью русской службе BBC. «Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим ...
Обновлено в 21:30 Об этом рассказал в интервью BBC спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 22:58 "Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в покое и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — убежден Волкер.