  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер
Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 22:58
· Боевые действия · Восток Украины
Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер

Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер (9 новостей)

«Достижения мира на Донбассе могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений»

Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за 12 месяцев. Об этом специальный представитель США по Украине рассказал в интервью русской службе BBC. «Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим ...

Обновлено в 21:30 Об этом рассказал в интервью BBC спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Обновлено в 22:58 "Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в покое и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — убежден Волкер.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.01.18, 18:31 Достижения мира на Донбассе могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений.
Униан Униан  ·  25.01.18, 20:20 Окончание боев на Донбассе уже в 2018 году могло бы стать базой для выполнения Минских договоренностей, отметил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Капитал Капитал  ·  25.01.18, 20:42 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что мир на Донбассе наступит в 2018 году. Об том он сказал, отвечая…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  25.01.18, 20:53 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что мир на Донбассе наступит в 2018 году. Об том он сказал, отвечая на вопрос о надеждах…
ИС ИС  ·  25.01.18, 21:30 Летальное оружие от США на Донбассе может быть использовано лишь в оборонительных целях. Однако объем поставок ПТРК Javelin небольшой в сравнении с количество российских танков на востоке Украины. Об…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.01.18, 22:58 Военные действия на Донбассе можно прекратить уже в 2018 году. Но должно быть полное выполнение минских договоренностей. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью ВВС.…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко: Украина может получить транш МВФ уже в апреле

Порошенко: Украина может получить транш МВФ уже в апреле
Секретарь &quot;Венецианки&quot;: мы не согласны с ключевой претензией Венгрии к языковому закону

Секретарь "Венецианки": мы не согласны с ключевой претензией Венгрии к…
Защита подала апелляцию на продления ареста Сущенко

Защита подала апелляцию на продления ареста Сущенко
Президенты Украины и Хорватии обсудили перспективы сотрудничества

Президенты Украины и Хорватии обсудили перспективы сотрудничества
Обсуждение проекта &quot;Плана Маршалла для Украины&quot; пройдет 26 января в Вильнюсе с участием МФО, - Абромавичус

Обсуждение проекта "Плана Маршалла для Украины" пройдет 26 января в…
Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание антикоррупционного суда

Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание антикоррупционного суда
Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер

Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер
Плотницкого арестовали за &quot;сдачу Донбасса Украине&quot;, - российские СМИ

Плотницкого арестовали за "сдачу Донбасса Украине", - российские СМИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано видео

В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано…
Прекрасное соединение искусства, природы и девушек (Фото)

Прекрасное соединение искусства, природы и девушек (Фото)
МАНЧИНИ: «Путин сказал покупать русских, а мы к нему прислушиваемся»

МАНЧИНИ: «Путин сказал покупать русских, а мы к нему прислушиваемся»
Украина опустилась на 4-е место по числу дел в ЕСПЧ

Украина опустилась на 4-е место по числу дел в ЕСПЧ
Пике: Удивительно, что в полуфинале Кубка Испании нет Реала

Пике: Удивительно, что в полуфинале Кубка Испании нет Реала
Роналду: «Если «Реал» сумеет выиграть Лигу чемпионов, то это будет потрясающий сезон»

Роналду: «Если «Реал» сумеет выиграть Лигу чемпионов, то это будет…
Стивенсон и Баду Джек будут боксировать 19 мая

Стивенсон и Баду Джек будут боксировать 19 мая
Сегодня Международный день таможенника

Сегодня Международный день таможенника
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.