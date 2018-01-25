Мира на Донбассе можно достичь за год, – Волкер (9 новостей) «Достижения мира на Донбассе могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений»

Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за 12 месяцев. Об этом специальный представитель США по Украине рассказал в интервью русской службе BBC. «Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим ...

Обновлено в 21:30 Об этом рассказал в интервью BBC спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Обновлено в 22:58 "Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в покое и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — убежден Волкер.