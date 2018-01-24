Могилев божится, что не знал о "визите" Януковича-беглеца в Крым (12 новостей) «Могилев отметил, что 21 февраля 2014 года в Администрации президента встречался с Януковичем, который сказал, что его жизни угрожает опасность»

Бывший глава Совета министров АР Крым Анатолий Могилев заявил, что в связи с началом захвата Крыма РФ киевские власти имели право объявить военное положение и начать антитеррористическую операцию на полуострове.В связи с ситуацией в Крыму в 2014 году Киев должен был пригласить на заседание Совета национальной безопасности и обороны представителей крымской власти, однако по факту такого не произошло. Об этом заявил бывший руководитель МВД Украины, глава Совета министров АР Крым до аннексии полуострова Россией Анатолий Могилев во время заседания в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"СНБО должно было приниматься решение соответствующее о проведении там каких-то мероприятий, на проведение там АТО либо введение военного положения", рассказал он.

Могилев добавил, что во время приезда в Крым главы СБУ Валентина Наливайченко и главы МВД Арсена Авакова с ним никто из них не связывался.

"С кем-либо из крымских властей они вообще не разговаривали. Когда я читал потом уже протокол заседания СНБО, я так полагаю, по логике вещей, на него надо было пригласить кого-то из представителей Крыма. Меня во всяком случае. Я мог был более детально рассказать о событиях, которые там происходили. Этого не было. Реакции из Киева не было вообще никакой", подчеркнул он.

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По мнению Могилева, у Киева были все основания для объявления АТО и введения военного положения в связи с ситуацией в Крыму.

"Почему их не проводили, вопрос к тем чиновникам, которые имели полномочия это определять", подытожил он.

После допроса Могилева суд объявил перерыв. Заседание продолжится в четверг, 25 января, в 10:00. Ожидается, что в этот день в качестве свидетелей стороны обвинения опросят народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, и двух сотрудников управлении Государственной охраны Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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