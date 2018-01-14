Могут отстранить: стало известно о планах России использовать допинг во время ЧМ-2018 (6 новостей) «ФИФА планирует провести расследование этого вопроса»

В России планировалась подмена допинг-проб футболистов национальной сборной во время домашнего чемпионата мира, который состоится летом 2018 года.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

"Россия планировала подменить образцы мочи во время ЧМ-2018, чтобы футболисты сборной этой страны могли безнаказанно использовать допинг этим летом. Так же, как было на зимней Олимпиаде в Сочи, по словам источников, близких к Григорию Родченкову, бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории", – говорится в материале издания.

В материал отмечается, что ФИФА может серьезно наказать российскую сборную.

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ФИФА подходит к ЧМ-2018, пытаясь вести расследование и, возможно, наказать страну-хозяйку за то, что выглядит как самый боьшой допинговый скандал, который когда-либо встречался в футболе, – отмечает издание.

"Это может привести к тому, что российская команда останется без нескольких игроков, и это, вероятно, приведет к призывам устранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира", – предположили авторы материала.

Обновлено в 18:00 Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Обновлено в 19:15 В России планировалась подмена допинг-проб футболистов национальной сборной во время домашнего чемпионата мира летом 2018 года.