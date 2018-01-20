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МОК допустил КНДР к участию в Олимпиаде

МОК допустил КНДР к участию в Олимпиаде (6 новостей и 1 видео)

«Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане»

Общее число спортсменов от РФ на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане может составить около 200 человек.

Ранее МОК сократил первоначальную заявку с 500 до 389 человек.От России на зимнюю Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан могут поехать около 200 спортсменов. Об этом в субботу, 20 января, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 количество российских спортсменов, которые смогу принять участие в Играх под олимпийским флагом. Однако этот список может далее сократиться. "Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций", - приводит ТАСС слова Мутко. Далее он предположил, что не все из квалифицировавшихся атлетов будут соответствовать "новым критериям". Какие критерии имеются в виду, Мутко не уточнил, однако эксперты предполагают, что это будут результаты допинг-тестов и повторных обследований. Российский чиновник добавил, что окончательное число участников Олимпиады от РФ будет зависеть от игровых видов спорта. Ранее отмечалось, что более 80 процентов из ранее выбранных спортсменов не участвовали в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, речь идет о "новом поколении российских атлетов". Окончательный список участников зимних Игр от России утвердит специальная комиссия, в которую входят бывшая министр спорта Франции Валери Фурнейрон, медицинский директор МОК Рихард Баджетт и главный следователь Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Янгер (Günter Younger). 5 декабря МОК из-за систематического употребления допинга отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Выступить под нейтральным флагом смогут лишь те российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга. Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 22:59 Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 22:59 Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 00:51 Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Новое Время Новое Время  ·  21.01.18, 01:54 Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает пресс-служба Комитета.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.01.18, 02:10 Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters. "По итогам заседания МОК, которое прошло…
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