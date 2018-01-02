МОК поддерживает переговоры об участии КНДР в Олимпийских играх-2018 (6 новостей) «Глава Северной Кореи Ким Чен Ын одобрил поездку своих атлетов в Пхенчхан»

Мир должен проявлять бдительность в отношении ядерного арсенала КНДР. Так постоянный представитель США в ООН Никки Хейли прокомментировала сообщения о возможных переговорах Северной и Южной Кореи.США никогда не признают КНДР ядерной державой и не станут серьезно относиться к любым переговорам, которые будет вести Пхеньян. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Запись выступления дипломата выложена на YouTube-аккаунте Live Satellite News.

"Мы считаем, что они должны остановить программу разработки ядерного оружия, и сделать это сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают их, пока они не откажутся от запасов ядерного оружия", сказала она, комментируя сообщения о возможных переговорах Пхеньяна и Сеула.

По словам Хейли, США никогда не будут считать КНДР ядерной державой. Постпред призвала цивилизованный мир "проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя".

"Мы слышали, что Северная Корея, возможно, готовится к очередному ракетному испытанию. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если это случится, мы должны будем предпринять новые шаги для того, чтобы повлиять на режим", добавила Хейли.

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В новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка "постоянно находится на его рабочем столе". Однако, по его словам, Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.

В Олимпийском оргкомитете заявили, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного олимпийского духа.

Южная Корея предлагает провести переговоры об участии КНДР в зимней Олимпиаде 9 января. Также Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что готовность Ким Чен Ына к переговорам с Южной Кореей свидетельствует о пользе санкций, введенных в отношении Северной Кореи.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд международных санкций.

22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР. Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.

В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Обновлено в 00:06 Вашингтон озвучил официальную позицию в связи с предложением лидера КНДР Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом и желанием его страны участвовать в Олимпийских играх.

Обновлено в 01:21 Об этом сообщает телеканал CBS.