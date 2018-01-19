МОК значительно сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018 (8 новостей) «Зимние Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхьончхан»

80% российских атлетов, которых могут допустить к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, не участвовали в Играх в Сочи, отметили в Международном олимпийском комитете.Международный олимпийский комитет (МОК) сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане с 500 до 389 человек. Об этом 19 января сообщила пресс-служба МОК.

Отмечается, что в сокращенном пуле, который еще проверят на дополнительных допинг-тестах, более 80% атлетов не участвовали в Играх в Сочи.

"Это новое поколение российских спортсменов", отметили в МОК.

Кроме 111 атлетов, не допустили к соревнованиям 51 российского тренера и 10 медицинских работников.

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Окончательный список спортсменов из России, которые смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, опубликуют 27 января.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Из-за допинг-скандала сборную России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных.

Российские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане под олимпийским флагом и им запретят наносить на форму национальную атрибутику. В случае победы представителя РФ в его честь будет исполнен олимпийский гимн.

27 декабря бывший следователь ВАДА Джек Робертсон заявил, что "99% российских спортсменов сидят на допинге".

Обновлено в 02:53 В сообщении сказано, что предварительный список вероятных участников сократили с 500 до 389. Из списка убрали 111 российских спортсменов, у которых либо не сдан допинг-тест, или их тесты на Играх в Сочи в 2014 году еще не проверены повторно.

Обновлено в 03:11 Кроме 111 атлетов, в соревнованиях запретят участвовать 51 российскому тренеру и 10 медицинским работникам