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Гордон Гордон · · Обновлено в 03:11
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МОК значительно сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018

МОК значительно сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018 (8 новостей)

«Зимние Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхьончхан»

80% российских атлетов, которых могут допустить к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, не участвовали в Играх в Сочи, отметили в Международном олимпийском комитете.Международный олимпийский комитет (МОК) сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане с 500 до 389 человек. Об этом 19 января сообщила пресс-служба МОК.

Отмечается, что в сокращенном пуле, который еще проверят на дополнительных допинг-тестах, более 80% атлетов не участвовали в Играх в Сочи.

"Это новое поколение российских спортсменов", отметили в МОК.

Кроме 111 атлетов, не допустили к соревнованиям 51 российского тренера и 10 медицинских работников.

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Окончательный список спортсменов из России, которые смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, опубликуют 27 января.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Из-за допинг-скандала сборную России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных.

Российские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане под олимпийским флагом и им запретят наносить на форму национальную атрибутику. В случае победы представителя РФ в его честь будет исполнен олимпийский гимн.

27 декабря бывший следователь ВАДА Джек Робертсон заявил, что "99% российских спортсменов сидят на допинге".

Обновлено в 02:53 В сообщении сказано, что предварительный список вероятных участников сократили с 500 до 389. Из списка убрали 111 российских спортсменов, у которых либо не сдан допинг-тест, или их тесты на Играх в Сочи в 2014 году еще не проверены повторно.

Обновлено в 03:11 Кроме 111 атлетов, в соревнованиях запретят участвовать 51 российскому тренеру и 10 медицинским работникам

ФОТО К НОВОСТИ: «МОК значительно сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018»
Фото МОК значительно сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018
Фото МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду
Фото МОК не допустил 111 российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане
Фото МОК не допустил более 100 российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018
Фото Олимпиада-2018: МОК не допустил к участию 111 спортсменов из РФ
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Новое Время Новое Время  ·  19.01.18, 22:52 Международный олимпийский комитет сократил команду российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане (Южная Корея), с 500 до 389 участников.
Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 23:00 Международный олимпийский комитет разработал список российских спортсменов, которых могут пригласить к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане этого года.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 01:21 Международный олимпийский комитет (МОК) сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, с 500 до 389 человек.
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Канал 112 Канал 112  ·  20.01.18, 01:51 Международный олимпийский комитет (МОК) сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, с 500 до 389 человек. Об…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.01.18, 02:53 Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел список российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает пресс-служба…
Факты Факты  ·  20.01.18, 03:11 Кроме 111 атлетов, в соревнованиях запретят участвовать 51 российскому тренеру и 10 медицинским работникам
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