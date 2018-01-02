Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон (4 новости) «Во втором полугодии 2018 года Кабмин должен разработать механизм монетизации субсидий для конечного потребителя»

Сумму субсидии будут рассчитывать, исходя из показаний счётчика, а не социальной нормы. Вместо скидки на коммуналку – "живые" деньги. В Украине стартовала программа монетизации субсидий. Изменения будут проходить в три этапа.

Первый заработал накануне. Теперь коммунальные предприятия будут получать деньги из бюджета и рассчи-тываться с поставщиками услуг за газ, воду, отопление и электро-энергию – наличными.

На втором этапе создадут единую базу получателей субсидий. Изучат доходы тех, кто претендует на льготы. Все должны успеть к следующему отопительному сезону – предполагают в Кабмине.