Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон

Сумму субсидии будут рассчитывать, исходя из показаний счётчика, а не социальной нормы. Вместо скидки на коммуналку – "живые" деньги. В Украине стартовала программа монетизации субсидий. Изменения будут проходить в три этапа.
Первый заработал накануне. Теперь коммунальные предприятия будут получать деньги из бюджета и рассчи-тываться с поставщиками услуг за газ, воду, отопление и электро-энергию – наличными.
На втором этапе создадут единую базу получателей субсидий. Изучат доходы тех, кто претендует на льготы. Все должны успеть к следующему отопительному сезону – предполагают в Кабмине.