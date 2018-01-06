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В ноябре Гундяев анонсировал скорый конец света. В интервью пропагандисту Киселеву уточнил свои аргументы.

Глава РПЦ считает своей обязанностью говорить о "конце света".

Московский патриарх назвал условие наступления конца света (2 новости) «В ноябре Гундяев анонсировал скорый конец света. В интервью пропагандисту Киселеву уточнил свои аргументы»

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