Москва потребовала реакции ОБСЕ на высылку российских журналистов из Латвии (3 новости) «Недавняя депортация российских журналистов из Латвии вызвала гнев Захаровой»

В странах – членах ОБСЕ очень важен свободный доступ к информации, а потому власти Латвии должны пересмотреть использование ограничительных мер в отношении российских журналистов, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением из Латвии российской журналистки Ольги Курлаевой. Об этом говорится в заявлении на официальном на сайте организации.

"Свободный доступ к информации и свободный поток информации между государствами-участниками способствуют свободе средств массовой информации в регионах ОБСЕ и являются неотъемлемой частью широкой концепции безопасности, на которой основана организация. Вот почему я призываю власти пересмотреть использование ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, которые ведут свою профессиональную деятельность", говорится в заявлении Дезира.

Представитель ОБСЕ напомнил, что ранее из Латвии также выдворили корреспондента канала ТВЦ, супруга Ольги Анатолия Курлаева. По словам Дезира, в обоих случаях мотивы латвийских властей неясны и непрозрачны.

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Журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву 4 января решили выдворить из Латвии из-за того, что россиянка угрожает национальной безопасности страны.

3 июня из страны депортировали ее мужа, корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Журналист заявил, что ему пожизненно запретили въезжать в Латвию.