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Москва потребовала реакции ОБСЕ на высылку российских журналистов из Латвии

Москва потребовала реакции ОБСЕ на высылку российских журналистов из Латвии (3 новости)

«Недавняя депортация российских журналистов из Латвии вызвала гнев Захаровой»

В странах – членах ОБСЕ очень важен свободный доступ к информации, а потому власти Латвии должны пересмотреть использование ограничительных мер в отношении российских журналистов, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением из Латвии российской журналистки Ольги Курлаевой. Об этом говорится в заявлении на официальном на сайте организации.

"Свободный доступ к информации и свободный поток информации между государствами-участниками способствуют свободе средств массовой информации в регионах ОБСЕ и являются неотъемлемой частью широкой концепции безопасности, на которой основана организация. Вот почему я призываю власти пересмотреть использование ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, которые ведут свою профессиональную деятельность", говорится в заявлении Дезира.

Представитель ОБСЕ напомнил, что ранее из Латвии также выдворили корреспондента канала ТВЦ, супруга Ольги Анатолия Курлаева. По словам Дезира, в обоих случаях мотивы латвийских властей неясны и непрозрачны.

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Журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву 4 января решили выдворить из Латвии из-за того, что россиянка угрожает национальной безопасности страны.

3 июня из страны депортировали ее мужа, корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Журналист заявил, что ему пожизненно запретили въезжать в Латвию.

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Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.01.18, 15:36 Недавняя депортация российских журналистов из Латвии вызвала гнев Захаровой
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.01.18, 15:36 Недавняя депортация российских журналистов из Латвии вызвала гнев Захаровой
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