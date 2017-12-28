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Моуриньо отказался от идеи приобретения Гризманна

Моуриньо отказался от идеи приобретения Гризманна (2 новости)

«Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает завышенной трансферную стоимость француза»

Главным претендентом на покупку француза остается «Барселона»

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Sport.ua Sport.ua  ·  28.12.17, 08:56 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает завышенной трансферную стоимость француза
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Моуриньо отказался от идеи приобретения Гризманна

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