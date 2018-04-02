МОЗ: В день запуска кампании 12,5 тыс. украинцев выбрали себе семейного врача (4 новости) «В первый день национальной компании Врач для каждой семьи около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию со семейным врачом»

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook сообщил, что за первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи" 12,5 тыс. пациентов определились со своим семейным врачом.

"Около 12,5 тыс. пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда "подвисало" локально, их решали", - написал Ковтонюк.

Также заместитель отмечает, что имели место единичные случаи очередей и некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнения на бумаге и т.д.).

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Обновлено в 02:36 По его словам, были случаи, когда "подвисало" локально, но эти проблемы были решены.