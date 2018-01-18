Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах (10 новостей и 2 видео) «Президент и его спутники арендовали частный остров»

Отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле стоил не менее $500 тыс. (более 14 млн грн), говорится в расследовании журналистов программы Схемы.

Обновлено в 02:15 Стали известны подробности того, как президент Петр Порошенко провел Рождество на Мальдивах Расследование отдыха президента было проведено журналистами программы “Схемы”. Отмечается, что 8 января чартерный самолет Фалькон 7х с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив. Схемы встретили этот борт в Борисполе. Глава…

Обновлено в 02:48 Журналисты отмечают, что на перекрестках не было полицейских, а сам кортеж проехал без проблесковых маячков и мигалок. Машины в том же составе направились в сторону Обуховской трассы, далее вернули в поселок Козин и через несколько минут заехали в ворота угодий президента.