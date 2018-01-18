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Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах

Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах (10 новостей и 2 видео)

«Президент и его спутники арендовали частный остров»

Отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле стоил не менее $500 тыс. (более 14 млн грн), говорится в расследовании журналистов программы Схемы.

Обновлено в 02:15 Стали известны подробности того, как президент Петр Порошенко провел Рождество на Мальдивах Расследование отдыха президента было проведено журналистами программы “Схемы”. Отмечается, что 8 января чартерный самолет Фалькон 7х с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив. Схемы встретили этот борт в Борисполе. Глава…

Обновлено в 02:48 Журналисты отмечают, что на перекрестках не было полицейских, а сам кортеж проехал без проблесковых маячков и мигалок. Машины в том же составе направились в сторону Обуховской трассы, далее вернули в поселок Козин и через несколько минут заехали в ворота угодий президента.

ФОТО К НОВОСТИ: «Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах»
Фото Отпуск Порошенко на отдельном острове на Мальдивах стоил $500 тыс. - СМИ
Фото "Mr. Petro Incognito". Журналисты выяснили, как Порошенко шиковал на Мальдивах
Фото Стали известны подробности тайного отпуска Порошенко на Мальдивах
Фото Тайный отдых Порошенко на Мальдивах стоил не меньше полумиллиона долларов – СМИ
Фото Incognito Petro: всплыли красноречивые факты об отдыхе Порошенко на Мальдивах
Фото Порошенко потратил на Мальдивах порядка $500 тыс - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 23:42 Президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел Рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами под другими именами. По подсчетам журналистов, президент…
Главред Главред  ·  18.01.18, 23:46 Журналисты выяснили, что президент вылетел из Украины под вымышленным именем, а за время отпуска потратил не менее полумиллиона долларов.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 00:00 Отдых на Мальдивских островах президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч  долларов, что составляет более 14 млн. гривен.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 00:00 Отдых на Мальдивских островах президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч  долларов, что составляет более 14 млн. гривен.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  19.01.18, 00:06 С 1 по 8 января, во время неафишированного рождественского отдыха на Мальдивах, президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров.
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 00:16 Президент и его гости в течение семи дней и шести ночей отдыхали на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле.
ТСН ТСН  ·  19.01.18, 01:39 Президент и его спутники арендовали частный остров.
Politeka Politeka  ·  19.01.18, 02:15 Стали известны подробности того, как президент Петр Порошенко провел Рождество на Мальдивах Расследование отдыха президента было проведено журналистами программы “Схемы”. Отмечается, что 8…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  19.01.18, 02:48 Президент Украины Петр Порошенко с семьей провел тайные рождественские каникулы на Мальдивах, которые обошлись ему в примерно $500 тысяч. Об этом стало известно из расследования журналистов в рамках проекта…
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