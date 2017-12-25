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Гордон Гордон · · Обновлено в 21:57
· Суд · Футбольный союз · Работа
Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза

Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (4 новости)

«Российский чиновник полгода будет отдыхать от футбола»

Российский вице-премьер Виталий Мутко связал свой временный уход с должности руководителя РФС с подачей в Спортивный арбитражный суд апелляции на запрет МОК посещать спортивные мероприятия.Виталий Мутко, курирующий в качестве вице-премьера спортивную отрасль, на шесть месяцев приостановил работу в качестве президента Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности главы организации станет генеральный директор РФС Александр Алаев, сообщает "Коммерсантъ".

По словам Мутко, решение о временном уходе с должности связано с подачей иска в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Апелляция подается на решение Международного олимпийского комитета запретить Мутко посещать олимпийские соревнования. По словам вице-премьера, пока будет тянуться судебная тяжба, он решил взять паузу и отойти от дел в Российском футбольном союзе.

"Если любой дисциплинарный орган вынес в отношении какого-либо физического лица решение и лицо его не оспаривает, значит согласен и признает свою виновность. Я с этим согласиться не могу", объяснил Мутко на пресс-конференции свое намерение подать иск в CAS.

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5 декабря решением исполкома МОК бывший министр спорта РФ Мутко был пожизненно отстранен от любого участия в Олимпиадах. Дисквалификация связана с допинговым скандалом, в котором оказалась замешана Россия после зимних Игр в Сочи 2014 года.

Обновлено в 21:57 Российский чиновник полгода будет отдыхать от футбола

ФОТО К НОВОСТИ: «Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза»
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Фото Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
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Sport.ua Sport.ua  ·  25.12.17, 21:57 Российский чиновник полгода будет отдыхать от футбола
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