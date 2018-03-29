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Мужчина прикинулся посылкой, чтобы ограбить грузовик "Нової пошти"

Мужчина прикинулся посылкой, чтобы ограбить грузовик "Нової пошти" (4 новости)

«Мужчину посадили на три года»

Чтобы ограбить посылки, нужно думать, как посылка - 21 декабря прошлого года житель Днепра решил обнести грузовой автомобиль компании «Нова пошта», перевозящий почтовые отправления, для чего сам спрятался в посылке.

Детали дела стали известны из приговора, который мужчине вынес Коминтерновский районный суд Харькова 22 марта этого года. По данным следствия, мужчина, чтобы пробраться в грузовой автомобиль компании, изготовил из подручных материалов деревянный ящик. Затем спрятался в ящике и попросил своего знакомого отправить эту «посылку» в Харьков под выдуманным предлогом. В одном из днепровских отделений компании ящик поместили в грузовик, который ехал в Харьков. В дороге мужчина вылез из ящика, канцелярским ножом срезал скотч с других посылок и переложил в свой ящик несколько дорогих гаджетов. Среди украденных предметов были ноутбук Toshiba Satellite Pro, часы Apple Watch Sport, смартфон Xiomi Redmi 4А 2 на 16 ГБ — всего техники на 13 078 грн (возможно, имеется в виду объявленная, а не реальная стоимость техники). После этого мужчина снова сел в ящик с украденным, где его и обнаружил сотрудник харьковского отделения «Нова пошта».Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину. Его признали виновным в нарушении ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 УК Украины (завершенное покушение на кражу). Суд признал раскаяние обвиняемого в качестве смягчающего обстоятельства. Ему присудили 3 года лишения свободы, но затем на основании ст. 75 УК (освобождение от отбывания наказания с испытанием) отменили эту санкцию с испытательным сроком в 2 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  29.03.18, 18:02 Мужчину посадили на три года
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.03.18, 19:03 Грабителя обнаружили уже по прибытию на склад отделения.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.03.18, 21:32 Совладелец группы компаний "Нова пошта" Вячеслав Климов заявил, что обыски, проведенные Генеральной прокуратурой Украины, усилили позиции компании относительно добропорядочности бизнеса.
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