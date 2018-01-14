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УНН УНН · · Обновлено в 03:35
· Больница
Мужчина умер под больницей после отказа в лечении

Мужчина умер под больницей после отказа в лечении (5 новостей)

«Мужчина имел травмы от избиения»

Мужчина без определенного места жительства пришел в больницу с травмами от избиения, но его отказались лечить.

По словам заявителя, мужчину отказались принимать в больницу, именно потому, что он не имел денег.

Председатель наблюдательного совета больницы скорой медицинской помощи Киева Анатолий Велимовський опроверг эту информацию на своей Facebook-странице. Он заявил, что бездомный не обращался к врачам за помощью.

“Утром у БСМП был найден труп бомжа. К сожалению, эта категория в БСМП мало не живет. Их привозят по скорой, они остаются. Поэтому и труп бомжа в БСМП при минусовой температуре — более чем вероятен .... Но зачем писать, что человек обратился, и, исходя из того, что денег у него не было, ему не оказали медицинскую помощь? Я сам был сотни раз свидетелем того, как врачи оказывали медицинскую помощь этой категории. Иногда мне было жаль врачей. Скажу честно — я даже подойти иногда не мог близко. Поэтому, уважаемые, очень прошу: пишите о больнице правду. Хорошую или плохую — но правду! И не врите”, - отметил он в заметке.

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Как сообщал УНН, в Киевской области к 9 годам тюрьмы приговорен владельца кафе, который насмерть забил битой посетителя.

Обновлено в 03:06 Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.

Обновлено в 03:35 Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но ему отказали в лечении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мужчина умер под больницей после отказа в лечении»
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ТСН ТСН  ·  14.01.18, 00:20 Мужчина имел травмы от избиения.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.18, 01:00 В Киеве под стенами больницы скорой помощи на Братиславской улице умер бездомный. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua. По информации очевидца, мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но…
Униан Униан  ·  14.01.18, 03:06 Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 03:35 Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но ему отказали в лечении.
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