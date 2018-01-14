Мужчина умер под больницей после отказа в лечении (5 новостей) «Мужчина имел травмы от избиения»

Мужчина без определенного места жительства пришел в больницу с травмами от избиения, но его отказались лечить.

По словам заявителя, мужчину отказались принимать в больницу, именно потому, что он не имел денег.

Председатель наблюдательного совета больницы скорой медицинской помощи Киева Анатолий Велимовський опроверг эту информацию на своей Facebook-странице. Он заявил, что бездомный не обращался к врачам за помощью.

“Утром у БСМП был найден труп бомжа. К сожалению, эта категория в БСМП мало не живет. Их привозят по скорой, они остаются. Поэтому и труп бомжа в БСМП при минусовой температуре — более чем вероятен .... Но зачем писать, что человек обратился, и, исходя из того, что денег у него не было, ему не оказали медицинскую помощь? Я сам был сотни раз свидетелем того, как врачи оказывали медицинскую помощь этой категории. Иногда мне было жаль врачей. Скажу честно — я даже подойти иногда не мог близко. Поэтому, уважаемые, очень прошу: пишите о больнице правду. Хорошую или плохую — но правду! И не врите”, - отметил он в заметке.

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Обновлено в 03:06 Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.

Обновлено в 03:35 Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но ему отказали в лечении.