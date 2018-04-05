Мужчина устроил пожар в посольстве Португалии в Стокгольме

В центре столицы Швеции Стокгольме мужчина устроил поджог в здании, где находятся посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии, в результате 14 человек получили незначительные травмы.

Обновлено в 18:29 "Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:36 В посольстве Португалии в Швеции неизвестный мужчина устроил поджог, в результате чего 14 человек получили незначительные повреждения. Об этом сообщает The Local. "Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии", - говорится в сообщении. Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Сильва сообщил, что пожар был "изолированным актом", который совершил посетитель посольства, и не связан с терроризмом. По его словам, в посольство пришел 50-летний мужчина, который встревоженно говорил на испанском и английском языках, очевидно, о проблемах торговли людьми в Португалии. "Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, но до начала разговора он устроил пожар и сбежал", - сказал министр. Отмечается, что мужчина скрылся с места преступления, однако впоследствии полиции удалось задержать злоумышленника.