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Мужчина устроил пожар в посольстве Португалии в Стокгольме

Мужчина устроил пожар в посольстве Португалии в Стокгольме (5 новостей)

«Полиция Стокгольма задержала мужчину по подозрению в поджоге здания посольства Португалии в Швеции»

В центре столицы Швеции Стокгольме мужчина устроил поджог в здании, где находятся посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии, в результате 14 человек получили незначительные травмы.

Обновлено в 18:29 "Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:36 В посольстве Португалии в Швеции неизвестный мужчина устроил поджог, в результате чего 14 человек получили незначительные повреждения. Об этом сообщает The Local. "Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии", - говорится в сообщении. Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Сильва сообщил, что пожар был "изолированным актом", который совершил посетитель посольства, и не связан с терроризмом. По его словам, в посольство пришел 50-летний мужчина, который встревоженно говорил на испанском и английском языках, очевидно, о проблемах торговли людьми в Португалии. "Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, но до начала разговора он устроил пожар и сбежал", - сказал министр. Отмечается, что мужчина скрылся с места преступления, однако впоследствии полиции удалось задержать злоумышленника.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  05.04.18, 16:34 Полиция Стокгольма задержала мужчину по подозрению в поджоге здания посольства Португалии в Швеции.
Depo.ua Depo.ua  ·  05.04.18, 17:12 Об этом сообщает The Local , передает Depo.ua . "Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.04.18, 18:29 В посольстве Португалии в Швеции неизвестный мужчина устроил поджог, в результате чего 14 человек получили незначительные повреждения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local."Четырнадцать…
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 18:36 В посольстве Португалии в Швеции неизвестный мужчина устроил поджог, в результате чего 14 человек получили незначительные повреждения. Об этом сообщает The Local. "Четырнадцать человек получили незначительные…
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