Муженко: ВСУ уже готовятся принимать Javelin (11 новостей) «В Генштабе признают, что процедура получения комплексов — не быстрая»

Украинская армия готовится принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin. Об этом заявил в брюссельской штаб-квартире НАТО начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, пишет Укринформ.

"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения; она не такая быстрая, как нам хотелось бы. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие", - рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

По словам генерала армии, союзники Украины обсуждают вопросы безопасности, в том числе условия хранения Javelin в подразделениях ВСУ. Также идет работа по юридическому оформлению процесса передачи ПТРК.

"Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", - подчеркнул Муженко.

23 декабря 2017 года канал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепе США сообщил, что президент Дональд Трамп якобы скоро объявит об одобрении им плана продажи ПТРК Украине, включая Javelin. Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что Вашингтон принял "окончательное решение" по поставкам Украине оружия, в том числе летального.

5 января 2018 года СМИ писали, что ракеты Javelin якобы будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта, однако позднее выяснилось, что речь идет о ПТРК предыдущего поколения TOW.

12 января и.о. пресс-секретаря Нацакадемии Сухопутных войск Антон Миронович заявил, что в Украине не идет подготовка операторов Javelin, так как пока что у ВСУ нет таких систем. Однако, уточнил он, если поступит приказ, специалисты сразу начнут соответствующую работу. Генштаб также не подтвердил LIGA.net данные о подготовке операторов Javelin.

21 декабря 2017 года Администрация президента США одобрила коммерческие поставки вооружений Украине на $41,5 млн, куда входит винтовки Barrett M107A1 для снайперов, боевые дробовики, глушители, пламегасители, оптика для военных винтовок и прочее.

Позднее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что по крайней мере часть поставок летального оружия от американского правительства будет бесплатной.

В РФ такие поставки Украине назвали "путем к войне".

Обновлено в 14:29 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжения по разработке мероприятий в рамках подготовки к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Обновлено в 14:33 Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.