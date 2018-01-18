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МВФ ожидает коррекцию законопроекта об Антикоррупционном суде и пенсионной реформы, - пресс-секретарь Райс

МВФ ожидает коррекцию законопроекта об Антикоррупционном суде и пенсионной реформы, - пресс-секретарь Райс (3 новости)

«Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о…»

"Введение Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является неотъемлемой частью программы (для Украины - ред.)", - отметил Райс.

Он подтвердил, что МВФ направил в этом месяце письмо украинской власти, в котором "выражается обеспокоенность руководства Фонда" относительно соответствия ряду условий в проекте закона об Антикоррупционном суде с обязательствами Украины в рамках программы МВФ и рекомендаций Венецианской комиссии.

"Мы надеемся, что власть учтет эти вопросы, которые вызывают обеспокоенность со стороны руководства МВФ, и проект закона будет изменен между чтениями в парламенте", - отметил Райс.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ в письме к украинской власти подчеркнул, что принятие президентского законопроекта о Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.01.18, 17:45 Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе, сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 19:19 Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе
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