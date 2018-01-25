Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов (8 новостей) «Тарифы планируют повысить в два этапа, чтобы это было не так заметно для украинцев»

В ”Укрзализныце” планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.

Об этом в интервью сообщил и. о. председателя правления ПАО ”Укрзализныця” Евгений Кравцов. На вопрос журналиста о том, планируют ли в 2018 году повышать ж/д тарифы, Евгений Кравцов отметил: ”С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году”. И. о. председателя правления ПАО ”Укрзализныця” также отметил, что в финансовый план на 2018 год заложены цифры двукратного повышения на 10% каждое: ”Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей”. Также Кравцов добавил, что пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет грузового: ”Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а ”проедала”; сейчас начинаем инвестировать”, – рассказал Кравцов.

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