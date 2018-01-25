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Экономика и финансы
Finance Finance · · Обновлено в 19:00
Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов

Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов (8 новостей)

«Тарифы планируют повысить в два этапа, чтобы это было не так заметно для украинцев»

В ”Укрзализныце” планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.

Об этом в интервью сообщил и. о. председателя правления ПАО ”Укрзализныця” Евгений Кравцов. На вопрос журналиста о том, планируют ли в 2018 году повышать ж/д тарифы, Евгений Кравцов отметил: ”С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году”. И. о. председателя правления ПАО ”Укрзализныця” также отметил, что в финансовый план на 2018 год заложены цифры двукратного повышения на 10% каждое: ”Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей”. Также Кравцов добавил, что пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет грузового: ”Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а ”проедала”; сейчас начинаем инвестировать”, – рассказал Кравцов.

Обновлено в 18:55 По его словам, тарифы планируют повышать плавно – в два этапа, чтобы было не так заметно для украинцев."С пассажирскими перевозками ситуация довольно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость повышения тарифа…

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Обновлено в 19:00 В среду Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.

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Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 15:11 Нацкомисия по регулированию в сфере энергетики с 1 февраля 2018 года повысит тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 облэнерго.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 15:12 В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.
Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 15:21 Тарифы планируют повысить в два этапа, чтобы это было не так заметно для украинцев.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 15:39 В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.01.18, 18:00 В "Укрзализныце" подтвердили информацию о том, что действительно планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году. Об этом сообщил и. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений…
Facenews Facenews  ·  25.01.18, 18:55 В "Укрзализныце" подтвердили информацию о том, что действительно планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.Об этом сообщил и. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений…
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