Мюллер пока не считает Трампа преступником в деле о сговоре с РФ (6 новостей) «Однако следствие спецпрокурор продолжает и настаивает на собеседовании с президентом. »

Спецпрокурор США по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с РФ, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Обновлено в 10:10 Специальный советник ФБР Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента США Дональда Трампа, что он продолжает расследование в его отношении, но на данный момент не рассматривает его как преступника. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой ...

Обновлено в 10:38 Спецпрокурор также сообщил адвокатам Трампа, что готовит доклад о действиях президента во время пребывания на посту и потенциальном препятствовании правосудию.