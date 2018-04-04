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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 10:38
Мюллер пока не считает Трампа преступником в деле о сговоре с РФ

Мюллер пока не считает Трампа преступником в деле о сговоре с РФ (6 новостей)

«Однако следствие спецпрокурор продолжает и настаивает на собеседовании с президентом.  »

Спецпрокурор США по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с РФ, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Обновлено в 10:10 Специальный советник ФБР Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента США Дональда Трампа, что он продолжает расследование в его отношении, но на данный момент не рассматривает его как преступника. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой ...

Обновлено в 10:38 Спецпрокурор также сообщил адвокатам Трампа, что готовит доклад о действиях президента во время пребывания на посту и потенциальном препятствовании правосудию.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 06:19 Специальный советник ФБР Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента США Дональда Трампа, что он продолжает расследование в его отношении, но на данный момент не рассматривает его как преступника.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 07:40 Однако следствие спецпрокурор продолжает и настаивает на собеседовании с президентом.  
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 10:10 Специальный советник ФБР Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента США Дональда Трампа, что он продолжает расследование в его отношении, но на данный момент не рассматривает его как преступника. Об этом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 10:38 Спецпрокурор Роберт Мюллер готовит доклад о действиях президента США Дональда Трампа во время пребывания на посту и его потенциальном препятствовании правосудию, сообщили источники The Washington Post.Специальный…
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