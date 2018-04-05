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На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист

На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист (2 новости)

«Сергей Коваль на протяжении последних пяти лет боролся с лимфомой Ходжкина»

После тяжелой болезни умер известный украинский баскетболист Сергей Коваль

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Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 11:26 Сергей Коваль на протяжении последних пяти лет боролся с лимфомой Ходжкина.
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На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист

На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
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