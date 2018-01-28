На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы (4 новости) «В Святошинском районе города Киева во время пожара погиб человек»

В Киеве 28 января 2018 года в 14:20 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на ул. Гната Юры, 14. В результате возгорания один человек погиб, еще двое получили ожоги, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, указано, что пожар произошел в квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома. В 15:00 пожар локализован, а в 15:02 - ликвидирован.

"Из квартиры, где произошел пожар, спасены двое пострадавших, из дома были эвакуированы 10 человек. В ходе ликвидации спасатели обнаружили в квартире хозяина жилища без явных признаков жизни", - говорится в сообщении.