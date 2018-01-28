  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы
Украина
РБК Украина РБК Украина ·
· Город · Пожар · Жилой дом · Январь · Результат
На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы

На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы (4 новости)

«В Святошинском районе города Киева во время пожара погиб человек»

В Киеве 28 января 2018 года в 14:20 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на ул. Гната Юры, 14. В результате возгорания один человек погиб, еще двое получили ожоги, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, указано, что пожар произошел в квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома. В 15:00 пожар локализован, а в 15:02 - ликвидирован.

"Из квартиры, где произошел пожар, спасены двое пострадавших, из дома были эвакуированы 10 человек. В ходе ликвидации спасатели обнаружили в квартире хозяина жилища без явных признаков жизни", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы»
Фото В Киеве произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, еще 2 - попали в больницу
Фото В Киеве во время пожара в жилом доме погиб человек
Фото В Киеве на пожаре многоэтажки погиб человек, еще 2 травмированы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 17:16 В Святошинском районе города Киева во время пожара погиб человек
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 17:47 Владелец квартиры, предварительно от отравления угарным газом, скончался по дороге в больницу.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 18:21 В Святошинском районе во время пожара в жилом доме спасены три человека, один человек погиб.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие

Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие
На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы

На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб…
Военный эксперт: В 2018 году украинская армия получит новый ракетный комплекс

Военный эксперт: В 2018 году украинская армия получит новый ракетный…
В Киеве масштабное ДТП закончилось пожаром: опубликованы фото и видео с места аварии

В Киеве масштабное ДТП закончилось пожаром: опубликованы фото и видео…
США и ЕС намерены изменить ядерную сделку с Ираном

США и ЕС намерены изменить ядерную сделку с Ираном
День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный

День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный
В Украину идут потепление, гололед и туман

В Украину идут потепление, гололед и туман
В Starbuсks заявили, что не планируют выходить на украинский рынок

В Starbuсks заявили, что не планируют выходить на украинский рынок
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA

Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA
Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день &quot;по-украински&quot;

Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день "по-украински"
Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в аеропорту &quot;Бориспіль&quot;

Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в…
Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины

Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины
Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу

Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу
Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета

Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета
Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка

Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка
Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре

Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.