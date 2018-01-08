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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:15
· Катастрофа · Спасатели
На борту горящего иранского танкера нашли тело человека

На борту горящего иранского танкера нашли тело человека (6 новостей)

«Тело члена экипажа отправили в Шанхай»

Танкер с иранской нефтью, который уже вторые сутки горит возле китайского побережья, может взорваться или затонуть, тем самым вызвав экологическую катастрофу.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Китая. Также спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Что касается остальных членов команды, 31 человека, то об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Эксперты опасаются, что авария может повлечь экологическую катастрофу.

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Обновлено в 14:47 Об этом сообщили в министерстве транспорта Китая. Также спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Что касается остальных членов команды, 31 человека, то об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Обновлено в 15:15 Местные власти уже предупредили, что испарения при горении и риск взрыва представляют огромную опасность опасность для спасателей. Движение кораблей в 10 милях от аварии запрещено. Государственное управление по безопасности на море Китая уже запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места происшествия.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.01.18, 10:56 В Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 12:32 Тело члена экипажа отправили в Шанхай.
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 12:54 32 члена экипажа считаются без вести пропавшими.
УНН УНН  ·  08.01.18, 12:55 В Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера. Об этом сообщает BBC.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.01.18, 15:15 Больше двух суток у берегов Китая пылает огромный иранский танкер, груженый нефтью. Так как погасить пожар не удается, температура на судне поднимается и не высока вероятность взрыва и затопления танкера.…
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