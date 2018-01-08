На борту горящего иранского танкера нашли тело человека

Танкер с иранской нефтью, который уже вторые сутки горит возле китайского побережья, может взорваться или затонуть, тем самым вызвав экологическую катастрофу.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Китая. Также спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Что касается остальных членов команды, 31 человека, то об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Эксперты опасаются, что авария может повлечь экологическую катастрофу.

Катастрофа МН17: Британская разведка сделала громкое заявление о вине…

Обновлено в 14:47 Об этом сообщили в министерстве транспорта Китая. Также спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Что касается остальных членов команды, 31 человека, то об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Обновлено в 15:15 Местные власти уже предупредили, что испарения при горении и риск взрыва представляют огромную опасность опасность для спасателей. Движение кораблей в 10 милях от аварии запрещено. Государственное управление по безопасности на море Китая уже запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места происшествия.