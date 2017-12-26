На Днепропетровщине егерь и чиновник жестоко расстреляли лебедей из Красной книги (2 новости) «В населенном пункте Письмечево Днепропетровской области двое членов общества охотников и рыбаков расстреляли на водоёме четырёх лебедей, которые внесены в…»