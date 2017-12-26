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Происшествия
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На Днепропетровщине егерь и чиновник жестоко расстреляли лебедей из Красной книги

На Днепропетровщине егерь и чиновник жестоко расстреляли лебедей из Красной книги (2 новости)

«В населенном пункте Письмечево Днепропетровской области двое членов общества охотников и рыбаков расстреляли на водоёме четырёх лебедей, которые внесены в…»

Птиц убили глава ревизионной комиссии областного отделения Украинского общества охотников и рыболовов и местный лесник.

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.12.17, 19:39 В населенном пункте Письмечево Днепропетровской области двое членов общества охотников и рыбаков расстреляли на водоёме четырёх лебедей, которые внесены в Красную книгу...
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На Днепропетровщине егерь и чиновник жестоко расстреляли лебедей из Красной книги

На Днепропетровщине егерь и чиновник жестоко расстреляли лебедей из Красной…
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