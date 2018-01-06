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На Донбассе обнаружена российская спутниковая станция «защищенной» связи ВС РФ

На Донбассе обнаружена российская спутниковая станция «защищенной» связи ВС РФ (4 новости)

«В ДНР была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи»

В районе населенного пункта Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа Аурига, сообщает в своем Facebook координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Уточняется, что станция предназначена для организации защищенной связи.

Тымчук также сообщает, что в зоне АТО увеличилось количество снайперов, а боевики продолжают проводить разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее сегодня сообщалось, что на КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию ВСУ передали останки тел убитых членов незаконных вооруженных формирований в Донбассе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  06.01.18, 13:04 В районе подконтрольного боевикам "ДНР" города Дебальцево Донецкой области была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", которая предназначена для организации…
Главред Главред  ·  06.01.18, 13:56 В "ДНР" была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи.
ИС ИС  ·  06.01.18, 15:00 В районе Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа «Аурига», предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ.
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