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ИС ИС · · Обновлено в 22:14
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На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков

На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков (5 новостей)

«Полиция Донетчины в 2017 году выявила более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, 240 из которых были задержаны»

Полиция Донетчины сообщает, что в 2017 году разоблачила более 300 боевиков, 240 из них задержали, 61 - объявили в розыск. Как сообщает пресс-служба полиции Донетчины 2 января, только за прошлую неделю полицейские объявили о подозрениях в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» десяти боевикам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Обновлено в 22:00 Полиция Донетчины сообщает, что в 2017 году разоблачила более 300 боевиков, 240 из них задержали, 61 - объявили в розыск. Как сообщает пресс-служба полиции Донетчины 2 января, только за прошлую неделю полицейские объявили о подозрениях в «создании не предусмотренных законом…

Обновлено в 22:14 Только за минувшую неделю полиция объявила о подозрениях в "создании непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" десяти боевикам.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков»
Фото Более 300 боевиков выявила полиция Донетчины в 2017 году
Фото На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков
Фото Полиция Донецкой обл. разоблачила в 2017 году более 300 боевиков
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 17:18 Сотрудники главного управления Национальной полиции Украины в течение 2017 года разоблачили более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, большую часть которых задержали.
Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 17:34 Полиция Донетчины в 2017 году выявила более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, 240 из которых были задержаны.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.18, 18:18 За 2017 год сотрудники облуправления полиции Донецкой области разоблачили более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, большую часть которых задержали.
Канал 112 Канал 112  ·  02.01.18, 22:14 В 2017 году в Донецкой области разоблачили более 300 боевиков. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции. "Из них 240 задержаны, 61 установлен и объявлен в розыск", – говорится в сообщении. Только…
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