На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков (5 новостей) «Полиция Донетчины в 2017 году выявила более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, 240 из которых были задержаны»

Полиция Донетчины сообщает, что в 2017 году разоблачила более 300 боевиков, 240 из них задержали, 61 - объявили в розыск. Как сообщает пресс-служба полиции Донетчины 2 января, только за прошлую неделю полицейские объявили о подозрениях в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» десяти боевикам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Обновлено в 22:00 Полиция Донетчины сообщает, что в 2017 году разоблачила более 300 боевиков, 240 из них задержали, 61 - объявили в розыск. Как сообщает пресс-служба полиции Донетчины 2 января, только за прошлую неделю полицейские объявили о подозрениях в «создании не предусмотренных законом…

Обновлено в 22:14 Только за минувшую неделю полиция объявила о подозрениях в "создании непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" десяти боевикам.