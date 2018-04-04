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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 20:25
· Мэр · Город · Facebook · Вода · Мэр Киева
На Дунае из-за подъёма уровня воды всплыла 480-килограммовая мина времён Первой мировой войны

На Дунае из-за подъёма уровня воды всплыла 480-килограммовая мина времён Первой мировой войны (5 новостей)

«Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Измаила Андрей Абрамченко»

Из-за повышения уровня воды в реке Дунай на поверхность поднялась мина времен Первой мировой войны. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Измаил Андрей Абрамченко.

"Подъем воды в реке Дунай привел к тому, что 3 апреля на сотом километре реки со дна поднялась и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена ​​на вооружение в годы Первой мировой войны. Сразу же была обеспечена охрана территории вокруг мины", - написал А.Абрамченко.

По его словам, сегодня около 18:00 часов начнется транспортировка мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся формирование зоны безопасности.

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Обновлено в 19:10 "Подъем воды в реке Дунай привел к тому, что 3 апреля на сотом километре реки со дна поднялась и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена ​​на вооружение в годы Первой мировой…

Обновлено в 20:25 В районе Измаила подъем воды в Дунае поднял со дна реки и пригнал к берегу мину весом почти в полтонны. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

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