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На этой неделе начинаются пасхальные выходные: украинцы будут отдыхать 3 дня

На этой неделе начинаются пасхальные выходные: украинцы будут отдыхать 3 дня (4 новости)

«Экономисты говорят, что украинцы много отдыхают»

В апреле украинцев ожидает 11 выходных, в том числе один 3-х дневный с 7 по 9 апреля и один 4-дневный - с 28 апреля по 1 мая. Согласно КЗоТа и соответствующего распоряжения Кабмина выходными будут: 8 апреля -Пасха 1 мая - День труда. Согласно статье 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом 9 апреля (понедельник) будет выходным. Также распоряжением от 11 января 2018 №1-р Кабмин рекомендовал для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена ​​5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), перенести рабочий день с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая. Таким образом получаются 4-хдневные каникулы - с 28 апреля по 1 мая. Окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или уполномоченный им орган (руководитель) предприятия путем издания приказа или другого распорядительного документа. Для работы в апреле будет 19 дней.

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Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 10:49 Экономисты говорят, что украинцы много отдыхают
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