На Евро-2018 в мужском спринте двое украинцев финишировали в ТОП-10

ИА "ZIK" · 26.01.18, 21:55

Сегодня, 26 января, на ХХV чемпионате Европы-2018 по биатлону в итальянском Риднау состоялись спринтерские гонки. Первыми на дистанцию вышли мужчины, которые соревновались на дистанции 10 км с двумя огневыми…