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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:56
· Гибель · Обрушение · Меньшая мера · Фиджи · Результат
На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация

На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация (6 новостей и 1 видео)

«На Фиджи обрушился тропический циклон “Джози”, жертвами которого стали четыре человека»

На Фиджи обрушился тропический ураган "Джози", в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Отмечается, что еще один человек числится пропавшим без вести. Спасатели предполагают, что он утонул.

Сообщается, что после урагана затопило западную часть Фиджи. Сейчас в нескольких районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение перекрыто на 70 дорогах и трассах.

Циклона присвоили первую категорию мощности. Прогнозируется, что в ближайшие дни осадки будут продолжаться.

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Представитель Национального управления по преодолению катастроф Фиджи подтвердил, что на западе страны сформировано 18 центров эвакуации.

Обновлено в 16:47 На минувших выходных на архипелаг Фиджи обрушился мощный тропический циклон "Джози", в результате чего погибли четыре человека.

Обновлено в 16:56 Тропічний циклон Джозі атакує архіпелаг Фіджі. Внаслідок удару стихії 4 людини загинули, ще одна зникла безвісти.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация»
Фото На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация
Фото На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация
Фото На Фиджи обрушился ураган: Погибли 4 человека, еще один пропал без вести
Фото На Фиджи бушует ураган "Джози", есть жертвы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 15:06 На архипелаг Фиджи обрушился тропический циклон Джози, жертвами которого стали четыре человека.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 15:40 На Фиджи обрушился тропический циклон “Джози”, жертвами которого стали четыре человека.
Газета День Газета День  ·  03.04.18, 16:02 На архипелаг Фиджи обрушился тропический циклон "Джози", в результате удара стихии погибли уже четыре человека, передает "РБК-Украина" со ссылкой на Xinhua. Сообщается, что местная полиция на данный момент…
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 16:47 На минувших выходных на архипелаг Фиджи обрушился мощный тропический циклон "Джози", в результате чего погибли четыре человека.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 16:56 Тропічний циклон Джозі атакує архіпелаг Фіджі. Внаслідок удару стихії 4 людини загинули, ще одна зникла безвісти.
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