  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара
Мир
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 00:27
На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара

На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара (9 новостей)

«Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие»

Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны ложные сообщения об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает издание Hawaii 24/7.

"Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", говорилось в сообщении.

Omg pic.twitter.com/ZbDTL1rcaF

В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта
В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта

Michelle Broder Van Dyke (@michellebvd) 13 січня 2018 р. Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители власти заявили, что сообщение было разослано ошибке.

Ballistic missile threat to Hawaii - not a drill. Tell me someone just pressed the wrong alert button. pic.twitter.com/6Dqkvi6FPi

Trish Quema La Chica (@trishquema) 13 січня 2018 р. Судя по опубликованным скриншотам, сообщения были разосланы около 8 утра по местному времени (около 9 вечера по Киеву).

Обновлено в 23:00 Об этом пишет Bloomberg. Позже власти островов сообщили, что тревога была ложной.

Обновлено в 00:27 Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие

ФОТО К НОВОСТИ: «На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара»
Фото На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара
Фото На Гавайях по ошибке объявили тревогу из-за "ракетного нападения"
Фото "Немедленно ищите укрытие!" - гавайцев напугали ракетным ударом
Фото На Гавайях по ошибке объявили ракетную тревогу
Фото Жителей Гавайев напугали угрозой ракетного удара
Фото На Гавайях ошибочно объявили ракетную тревогу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.01.18, 20:58 Люди на Гавайских островах утром в субботу, 13 января 2017 года, по местному времени получили на свои смартфоны текстовое предупреждение об угрозе ракетного удара
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 21:00 Жители Гавайев утром в субботу, 13 января, получили смс с предупреждением об угрозе ракетного удара. Власти позже объяснили, что сообщений было отправлено по ошибке, но среди граждан уже началась паника.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.01.18, 21:52 На территории штата Гавайи распространили сигнал тревоги из-за ракетного нападения. Соответствующее сообщение было разослано на телефоны всех местных жителей, сообщает AP."Баллистическая ракета приближается…
Фокус Фокус  ·  13.01.18, 22:17 Жители Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  13.01.18, 22:20 В сообщении было сказано, что это не обучение. Предупреждение также распространялось на телевидении. Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители…
Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 22:45 В сообщении было сказано, что это не обучение. Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны сообщения об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия. Об этом сообщает…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.01.18, 23:00 Жители Гавайских островов получили сообщение на свои мобильные телефоны, в котором их предупреждали об угрозе атаки баллистическими ракетами. Об этом пишет Bloomberg. Позже власти островов сообщили, что…
Униан Униан  ·  14.01.18, 00:27 Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Великобритании заживо сожгли волонтера, который помогал украинским военным

В Великобритании заживо сожгли волонтера, который помогал украинским военным
На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара

На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара
В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины

В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины
В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест

В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест
Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ

Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами -…
США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом

США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом
Южная Корея и КНДР проведут переговоры относительно Олимпийских игр

Южная Корея и КНДР проведут переговоры относительно Олимпийских игр
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назвали, сколько украинцев работает в Литве

Назвали, сколько украинцев работает в Литве
Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки

Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки
В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать 70 человек

В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать…
В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram

В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram
Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из…
ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»

ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»
Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о похищении

Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о…
У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом

У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.