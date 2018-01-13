На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара (9 новостей) «Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие»

Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны ложные сообщения об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает издание Hawaii 24/7.

"Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", говорилось в сообщении.

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Michelle Broder Van Dyke (@michellebvd) 13 січня 2018 р. Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители власти заявили, что сообщение было разослано ошибке.

Ballistic missile threat to Hawaii - not a drill. Tell me someone just pressed the wrong alert button. pic.twitter.com/6Dqkvi6FPi

Trish Quema La Chica (@trishquema) 13 січня 2018 р. Судя по опубликованным скриншотам, сообщения были разосланы около 8 утра по местному времени (около 9 вечера по Киеву).

Обновлено в 23:00 Об этом пишет Bloomberg. Позже власти островов сообщили, что тревога была ложной.

Обновлено в 00:27 Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие