На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара

Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны ложные сообщения об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает издание Hawaii 24/7.

"Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", говорилось в сообщении.

Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители власти заявили, что сообщение было разослано ошибке.

Об этом пишет Bloomberg. Позже власти островов сообщили, что тревога была ложной.

Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие