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На границе Херсонщины задержали "депутата" из Крыма, который ехал к украинским родственникам

На границе Херсонщины задержали "депутата" из Крыма, который ехал к украинским родственникам (6 новостей)

«Псевдоизбранник принимал активное участие в аннексии полуострова»

В пункте пропуска Чаплинка на административной границе с Крымом сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста "русской весны", принимавшего активное участие в событиях, предшествовавших аннексии Крыма. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии Единая Россия в "Евпаторийский городской совет".

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Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия подозреваемого на материковую часть Украины, где проживают его родственники. В настоящий момент продолжаются неотложные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 16:31 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета"…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 17:23 Сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Чаплынка" на границе Херсонщины и Крыма депутата "Евпаторийского горсовета" оккупационной власти
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 17:50 Псевдоизбранник принимал активное участие в аннексии полуострова
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 18:37 Депутат-единоросс входил в самопровозглашенный "Евпаторийский городской совет".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 18:43 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с временно аннексированной АР Крым депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета»…
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