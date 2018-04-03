На границе Херсонщины задержали "депутата" из Крыма, который ехал к украинским родственникам (6 новостей) «Псевдоизбранник принимал активное участие в аннексии полуострова»

В пункте пропуска Чаплинка на административной границе с Крымом сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста "русской весны", принимавшего активное участие в событиях, предшествовавших аннексии Крыма. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии Единая Россия в "Евпаторийский городской совет".

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Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия подозреваемого на материковую часть Украины, где проживают его родственники. В настоящий момент продолжаются неотложные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).