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Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 11:17
· Пресс-служба · Граница · Правоохранители · Румыния
На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую &quot;крышевала&quot; полиция на вокзале Киева

На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую "крышевала" полиция на вокзале Киева (6 новостей)

«Женщина сбежала из здания суда»

На Закарпатье неподалеку от границы с Румынией правоохранители задержали преступницу, которая ранее сбежала из здания суда. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Женщина входила в состав преступной группы, которая орудовала на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Бандитов возглавлял подполковник полиции - начальник сектора полиции на станции Киев-Пассажирский. К преступной деятельности он привлек пять оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько профессиональных воров, которые платили правоохранителям за возможность "работать" на вокзале.

Однако одна фигурантка во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению ее санкции покинула помещение суда и направилась в бега. Задержать ее удалось только вблизи государственной границы.

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Ранее сотрудники полиции Киевской области совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали четырех преступников, которые совершили нападение на магазин и захватили заложников при попытке побега от правоохранителей. 

Обновлено в 11:17 На границе с Румынией в Закарпатской области задержана воровка, которая орудовала на железнодорожном вокзале в Киеве под прикрытием подполковника полиции и убежала из суда во время избрания ей меры пресечения.

ФОТО К НОВОСТИ: «На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую "крышевала" полиция на вокзале Киева»
Фото На границе с Румынией задержали киевскую вокзальную воровку, убежавшую из суда
Фото Возле границы с Румынией задержали преступницу, сбежавшую из суда
Фото На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую "крышевала" полиция на вокзале Киева
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 10:24 В Закарпатской области на границе с Румынией задержана воровка, которая орудовала на железнодорожном вокзале в Киеве под прикрытием подполковника полиции и убежала из суда во время ей избрания меры пресечения,…
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 10:40 Злоумышленница сбежала из зала суда во время избрания меры пресечения.
Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 10:52 Женщина сбежала из здания суда
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 11:17 На границе с Румынией в Закарпатской области задержана воровка, которая орудовала на железнодорожном вокзале в Киеве под прикрытием подполковника полиции и убежала из суда во время избрания ей меры пресечения.
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