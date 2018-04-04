На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую &quot;крышевала&quot; полиция на вокзале Киева

На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую "крышевала" полиция на вокзале Киева (6 новостей) «Женщина сбежала из здания суда»

На Закарпатье неподалеку от границы с Румынией правоохранители задержали преступницу, которая ранее сбежала из здания суда. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Женщина входила в состав преступной группы, которая орудовала на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Бандитов возглавлял подполковник полиции - начальник сектора полиции на станции Киев-Пассажирский. К преступной деятельности он привлек пять оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько профессиональных воров, которые платили правоохранителям за возможность "работать" на вокзале.

Однако одна фигурантка во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению ее санкции покинула помещение суда и направилась в бега. Задержать ее удалось только вблизи государственной границы.

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Ранее сотрудники полиции Киевской области совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали четырех преступников, которые совершили нападение на магазин и захватили заложников при попытке побега от правоохранителей.

Обновлено в 11:17 На границе с Румынией в Закарпатской области задержана воровка, которая орудовала на железнодорожном вокзале в Киеве под прикрытием подполковника полиции и убежала из суда во время избрания ей меры пресечения.