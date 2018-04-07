Популярные теги за сегодня

Гороскоп на 7 апреля для знаков зодиака: кого ждет судьбоносная встреча

Гороскоп на 7 апреля 2018: как провести этот день

Ветеран-доброволец написал книгу о войне и выслал ее в Россию: неожиданная реакция

Ученые установили, что в гиппокампе пожилых образуются новые нейроны

Топ СМИ за сегодня

Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ

Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

В Киеве 50 автомобилей облили кислотой.. Это была месть

В Киеве 50 автомобилей облили кислотой.. Это была месть

ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает»

"Динамо" и "Шахтер" добыли сухие победы в чемпионате Украины

В Пасхальную ночь в Житомире будет работать общественный транспорт

В Харьковской области за незаконное пересечение госграницы задержали «невъездного» россиянина…

Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей…

ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Пасха 2018: красивые поздравления с Пасхой, смс и открытки

Более 150 украинцев уже подписали декларации с врачами "первички", -…

Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную…

Штаб: Боевики отправили в Украину БПЛА-камикадзе со взрывчаткой

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2…

Погода на Пасху: синоптик показала карту с антициклоном и дала…

На границе задержали нарушителя, которому запрещен въезд в Украину

Иностранца поймали в районе населенного пункта Гатище. Он незаконно пересекгосграницу.

На границе задержали нарушителя, которому запрещен въезд в Украину (4 новости) «Вчера, 6 апреля, харьковские пограничники задержали россиянина за незаконное пересечение границы»

Сегодня в 17:35

Обработано новостей за сегодня: 2017 Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com