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· Пограничная служба · Область · Харьковская область
На границе задержали нарушителя, которому запрещен въезд в Украину

На границе задержали нарушителя, которому запрещен въезд в Украину (4 новости)

«Вчера, 6 апреля, харьковские пограничники задержали россиянина за незаконное пересечение  границы»

Иностранца поймали в районе населенного пункта Гатище. Он незаконно пересекгосграницу.

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АТН АТН  ·  07.04.18, 14:29 Вчера, 6 апреля, харьковские пограничники задержали россиянина за незаконное пересечение  границы.
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На границе задержали нарушителя, которому запрещен въезд в Украину

На границе задержали нарушителя, которому запрещен въезд в Украину
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