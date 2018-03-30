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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 22:21
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На Харьковщине отравились 44 школьника

На Харьковщине отравились 44 школьника (7 новостей)

«У всех диагностирована кишечная инфекция»

44 ученика и сотрудница одной из сельских школ Харьковской области обратились в больницу с симптомами отравления. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, 29 марта в сельскую амбулаторию обратились 44 ученика с жалобами на плохое самочувствие. 40 детям был поставлен диагноз "рото-вирусная инфекция", 4 - "кишечная инфекция".

С аналогичными жалобами на плохое самочувствие в больницу обратилась также сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована

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Обновлено в 22:11 "29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не появилось 44 ученика. После обследования врачами…

Обновлено в 22:21 У всех диагностирована кишечная инфекция

ФОТО К НОВОСТИ: «На Харьковщине отравились 44 школьника»
Фото В одной из школ Харьковской области произошла вспышка ротавирусной инфекции
Фото В одной из школ Харьковской области отравились 44 ученика
Фото 44 ученика школы заболели инфекционной болезнью
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Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 20:15 В одной из школ Боровского района Харьковской области зарегистрировали массовое инфекционное заболевание учеников - 44 ученикам диагностировали кишечную и ротавирусную инфекции.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.03.18, 20:16 В Харьковской области прокуратура начала расследование по факту выявления инфекционного заболевания у 44 учеников одной школы
УНН УНН  ·  30.03.18, 21:02 Как сообщили в пресс-службе, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.03.18, 21:49 В одной из школ Боровского района Харьковской области произошло массовое инфекционное заболевание учеников.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.03.18, 22:11 Массовое инфекционное заболевание учеников произошло в одной из школ Боровского района Харьковской области. "29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие.…
Факты Факты  ·  30.03.18, 22:21 У всех диагностирована кишечная инфекция
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На Харьковщине отравились 44 школьника

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