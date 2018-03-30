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На Харьковщине отравились 44 школьника (7 новостей) «У всех диагностирована кишечная инфекция»

44 ученика и сотрудница одной из сельских школ Харьковской области обратились в больницу с симптомами отравления. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, 29 марта в сельскую амбулаторию обратились 44 ученика с жалобами на плохое самочувствие. 40 детям был поставлен диагноз "рото-вирусная инфекция", 4 - "кишечная инфекция".

С аналогичными жалобами на плохое самочувствие в больницу обратилась также сотрудница учебного заведения.

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Боровский отдел Изюмского местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК).

Сегодня в СБУ сообщили о задержании на взятке одного из руководителей управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области. По данным ведомства, чиновник систематически вымогала деньги от предпринимателей за непривлечение к ответственности по результатам проверок.

Обновлено в 22:11 "29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не появилось 44 ученика. После обследования врачами…

Обновлено в 22:21 У всех диагностирована кишечная инфекция