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Общество
ИС ИС · · Обновлено в 22:12
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На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине

На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине (8 новостей)

«Задержанный обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины»

Гражданин России незаконно пересек государственную границу Украины. По дороге он получил обморожение конечностей. После того, как его задержали украинские пограничники, он сразу попросил статус беженца.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Обновлено в 21:16 Согласно сообщению, инцидент произошел на украинско-российской границе в Харьковской области накануне.

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Обновлено в 22:12 Украинские пограничники задержали на Харьковщине парня с обмороженными конечностями, который оказался гражданином России

ФОТО К НОВОСТИ: «На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине»
Фото На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Фото Россиянин незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца
Фото Обмороженный беженец из РФ попросил в Украине убежища
Фото В Харьковской обл. задержали россиянина, который незаконно пересек границу, чтобы попросить убежища в Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  21.01.18, 15:39 Пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу в Харьковской области и попросил предоставить ему статус
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 18:26 Задержанный обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.01.18, 18:55 Гражданин Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Украины и попросил убежища. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Житель Российской Федерации…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 20:21 Пограничники задержали в Харьковской области гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу.
Канал 112 Канал 112  ·  21.01.18, 21:16 Гражданин Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Украины, чтобы попросить статус беженца. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Согласно сообщению, инцидент произошел на украинско-российской…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.01.18, 22:12 Украинские пограничники задержали на Харьковщине парня с обмороженными конечностями, который оказался гражданином России
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