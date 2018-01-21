На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине

Гражданин России незаконно пересек государственную границу Украины. По дороге он получил обморожение конечностей. После того, как его задержали украинские пограничники, он сразу попросил статус беженца.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 21:16 Согласно сообщению, инцидент произошел на украинско-российской границе в Харьковской области накануне.
Обновлено в 22:12 Украинские пограничники задержали на Харьковщине парня с обмороженными конечностями, который оказался гражданином России