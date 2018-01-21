На Харьковщине россиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине (8 новостей) «Задержанный обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины»

Гражданин России незаконно пересек государственную границу Украины. По дороге он получил обморожение конечностей. После того, как его задержали украинские пограничники, он сразу попросил статус беженца.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Обновлено в 21:16 Согласно сообщению, инцидент произошел на украинско-российской границе в Харьковской области накануне.

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