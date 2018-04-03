На Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков (4 новости) «Хмельницкая АЭС неожиданно отключилась от сети»

На Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) первый блок отключен от энергосистемы во вторник в результате сработавшей системы защиты генератора.Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, причины срабатывания защиты в 15:02 устанавливаются.Таким образом, в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.Хмельницкая АЭС расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.). В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт."Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.