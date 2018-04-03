  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. На Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков
Происшествия
Facenews Facenews ·
· АЭС · Результат
На Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков

На Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков (4 новости)

«Хмельницкая АЭС неожиданно отключилась от сети»

На Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) первый блок отключен от энергосистемы во вторник в результате сработавшей системы защиты генератора.Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, причины срабатывания защиты в 15:02 устанавливаются.Таким образом, в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.Хмельницкая АЭС расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.). В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт."Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 17:50 Хмельницкая АЭС неожиданно отключилась от сети
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 18:39 Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции автоматически отключился от сети.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
На Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков

На Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков
СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове

СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове
В Житомирской области горел дом: погибли двое детей

В Житомирской области горел дом: погибли двое детей
На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие

На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие
В Киеве произошел пожар в районе ж/д вокзала, спасатели перекрыли дорогу. Фото

В Киеве произошел пожар в районе ж/д вокзала, спасатели перекрыли…
Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке

Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке
Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет

Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет
Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в дерево

Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоне АТО ранен военный

В зоне АТО ранен военный
Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard и GSG Towers

Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard…
Во время обстрелов боевиков был ранен украинский боец. Хроника АТО

Во время обстрелов боевиков был ранен украинский боец. Хроника АТО
84-летняя звезда сериала &amp;quot;Династия&amp;quot; Коллинз в купальнике продемонстрировала стройные ноги

84-летняя звезда сериала "Династия" Коллинз в купальнике продемонстрировала стройные ноги
СБУ задержала крымского депутата, который работал на оккупационную власть

СБУ задержала крымского депутата, который работал на оккупационную власть
120 тысяч долларов нужны для спасения Матвейчика

120 тысяч долларов нужны для спасения Матвейчика
Украинский баскетболист умер в возрасте 30 лет

Украинский баскетболист умер в возрасте 30 лет
СБУ раскрыла теракт возле канала &amp;quot;Эспрессо&amp;quot;, во время которого пострадал нардеп Мосийчук - Грицак

СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", во время которого пострадал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.