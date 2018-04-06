На Каннском кинофестивале будет показан фильм "Соло: Звездные войны. Истории"

Фильм Хан Соло: Звездные войны. Истории покажут на кинофестивале в Каннах. Об этом пишет Deadline.
По информации издания, показ состоится 15 мая, за десять дней до премьеры фильма в мировом прокате.
Известно, что в фильме главную роль исполнил Олден Эренрайк. Также в ленте снялись Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. Режиссером выступил Рон Ховард, известный по фильму Игры разума.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали лучший фильм в истории фантастической саги Звездные войны.
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