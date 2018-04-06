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На Каннском кинофестивале будет показан фильм "Соло: Звездные войны. Истории"

На Каннском кинофестивале будет показан фильм "Соло: Звездные войны. Истории" (3 новости)

«На Каннском фестивале будут наказывать за попытку сделать селфи на красной дорожке. Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что тех, кто…»

Фильм Хан Соло: Звездные войны. Истории покажут на кинофестивале в Каннах. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, показ состоится 15 мая, за десять дней до премьеры фильма в мировом прокате.

Известно, что в фильме главную роль исполнил Олден Эренрайк. Также в ленте снялись Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. Режиссером выступил Рон Ховард, известный по фильму Игры разума.

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Ранее сообщалось, что СМИ назвали лучший фильм в истории фантастической саги Звездные войны.

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ТСН ТСН  ·  06.04.18, 07:28 На Каннском фестивале будут наказывать за попытку сделать селфи на красной дорожке. Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что тех, кто будет задерживаться на красной дорожке ради такого фото, не будут…
Канал 112 Канал 112  ·  06.04.18, 09:45  
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