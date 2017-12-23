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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:43
· Область · Чума · Африканская чума · Заместитель · Свиньи · Киевская область
На Киевщине подтвердили вспышку африканской чумы свиней

На Киевщине подтвердили вспышку африканской чумы свиней (6 новостей)

«В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы»

В Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы у свиней. Об этом заявил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач, сообщает Укринформ

"22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте события находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции", - сообщил Ткач.

Как сообщалось, в Харьковской области ранее зафиксировали вспышка африканской чумы свиней.

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Обновлено в 17:10 Об этом заявил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач, сообщает Укринформ

Обновлено в 18:43

ФОТО К НОВОСТИ: «На Киевщине подтвердили вспышку африканской чумы свиней»
Фото Африканская чума свиней уже подобралась к Киеву
Фото В Киевской области зафиксировали вспышку чумы у свиней
Фото В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
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Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 14:04 В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.12.17, 15:43 В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ветеринары выявили вспышку африканской чумы
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.12.17, 16:11 В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружили вспышку африканской чумы.
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.17, 17:10 В Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы у свиней. Об этом заявил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской…
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