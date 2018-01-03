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Происшествия
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:17
· Уголовное дело · Область · Школьник · Правоохранители · Уголовное производство · Подросток · Киевская область
На Киевщине в новогоднюю ночь 5 школьников жестоко избили и ограбили парня

На Киевщине в новогоднюю ночь 5 школьников жестоко избили и ограбили парня (6 новостей)

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Правоохранители расследуют инцидент, в котором подростки жестоко избили 18-летнего парня и ограбили в новогоднюю ночь в Киевской области. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Преступление было совершено в поселке городского типа Глеваха в ночь на 1 января 2018 года. Несколько подростков напали на 18-летнего парня, избили его битами, руками и ногами, а потом вытащили из кармана кошелек и разделили деньги между собой.

На данный момент пострадавший находится в больнице.

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"Благодаря слаженным действиям полицейских причастные к избиению лица были установлены в течение часа. Ими оказались пятеро ребят: самому старшему - 14, младшему шестикласснику - 12 лет. Двое из них в поле зрения полиции не попадали. Родители остальных злоумышленников неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей)", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. Согласно законодательству привлечь к уголовной ответственности за такой проступок можно с четырнадцати лет.

Обновлено в 17:17 В Киевской области 22-летняя мать после ссоры с мужем избила 9-месячную дочь, полиция открыла уголовное производство.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Киевщине в новогоднюю ночь 5 школьников жестоко избили и ограбили парня»
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Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 14:22 В Киевской обл. пятеро школьников жестоко избили и ограбили 18-летнего парня в новогоднюю ночь.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 14:36 В Глевахе Киевской области пятеро школьников избили битами 18-летнего парня и украли его кошелек
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 15:28 Женщина сама росла в неблагополучной семье.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 17:17 В Киевской области 22-летняя мать после ссоры с мужем избила 9-месячную дочь, полиция открыла уголовное производство.
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