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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 00:44
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На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура

На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура (5 новостей)

«Женщина-чиновник обещала помочь предпринимателю в размещении Мафов»

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №5 сотрудниками СБУ и Национальной полиции Украины задержан во время получения взятки секретарь бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области.

Обновлено в 23:33 Как сообщается, женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тысяч гривен. Отмечается, что первая часть взятки составляла две тысячи долларов, которую чиновница получила еще в ноябре.

Обновлено в 00:44

ФОТО К НОВОСТИ: «На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура»
Фото На Киевщине задержали чиновницу поселкового совета, которая получила взятку в виде автомобиля
Фото Чиновница получила взятку автомобилем в Киевской области
Фото В Киевской области чиновница брала взятку автомобилем
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 21:44 На Киевщине задержали чиновницу одного из поселковых советов, которая получила взятку в виде автомобиля.
ТСН ТСН  ·  26.12.17, 22:44 Женщина-чиновник обещала помочь предпринимателю в размещении Мафов.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.12.17, 23:33 Секретаря одного из поселковых советов Киевской области задержали за получение взятки в виде автомобиля и пяти тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.Как сообщается, женщину…
Сегодня Сегодня  ·  27.12.17, 00:44 Женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). В Киевской обл. задержали на взятке секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов, которая…
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На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура

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