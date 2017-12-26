На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №5 сотрудниками СБУ и Национальной полиции Украины задержан во время получения взятки секретарь бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области.

Обновлено в 23:33 Как сообщается, женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тысяч гривен. Отмечается, что первая часть взятки составляла две тысячи долларов, которую чиновница получила еще в ноябре.

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